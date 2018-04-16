Космічні перегони: у Росії почали розробку надважкої ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. "Роскосмос" планує створити надважкий носій до 2028 року відповідно до Федеральної космічної програми. До 2025 року "будуть проведені роботи по створенню проектно-конструкторських та промислових напрацювань під майбутній носій". При цьому вигляд нового комплексу ракети-носія надважкого класу буде опрацьовано вже до середини грудня поточного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю голови науково-технічної ради держкорпорації "Роскосмос" Юрія Коптєва, опублікованого виданням Известия.
"Нам поставили завдання - зробити таку ракету. Відповідно до Федеральної космічної програми, до 2025 року будуть проведені роботи по створенню проектно-конструкторського та промислового пласту напрацювань під майбутній носій. Створити надважкий носій необхідно до 2028 году.Для цього цілий ряд наукових і прикладних задач треба описати в техніко-економічному обгрунтуванні, яке з'явиться в грудні цього року. І, природно, в ескізному проекті, який повинен бути зроблений до кінця наступного року. Заодно повинні бути визначені і механізми фінансування. Робота дуже серйозна, вона вимагає великих ресурсів. Сьогодні найближча контрольна точка - це середина грудня 2018 року. До цього часу ми повинні визначити вигляд ракети і обсяг необхідних ресурсів, опрацювати завдання, визначити масу корисних навантажень. Далі, до кінця наступного року, необхідно зробити ескізний проект, який повністю опише всю виробничу кооперацію і вирішить ресурсні питання", - зазначив Ю. Коптєв.
Як повідомляв УНН, засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска після запуску надважкої ракети-носія Falcon Heavy визнали більш впливовим на ринку космічної індустрії, ніж всю Росію.