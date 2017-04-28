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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 35548 перегляди

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"Кошти Януковича" використають для відновлення армії - П.Порошенко

Київ • УНН

 • 12692 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кошти, вкрадені екс-президентом України Віктором Януковичем, будуть спрямовані на відновлення боєздатності українського війська та силових структур. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

"Кошти Януковича" використають для відновлення армії - П.Порошенко

“Першим пріоритетом використання цих грошей (які належали команді В.Януковича і які зараз повернуто державі — ред.) буде відновлення боєздатності українського війська, Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби і Національної поліції. Ці кошти мають піти на будівництво заводу з виробництва боєприпасів, закупівлю новітніх засобів радіоелектронної боротьби, контрбатарейних радарів, новітніх дронів”, — сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, 28 квітня кошти обсягом 1,4 млрд доларів коштів колишнього Президента України Віктора Януковича та його оточення були конфісковані і повернуті до Державного бюджету України.

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