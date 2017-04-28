"Кошти Януковича" використають для відновлення армії - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кошти, вкрадені екс-президентом України Віктором Януковичем, будуть спрямовані на відновлення боєздатності українського війська та силових структур. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Першим пріоритетом використання цих грошей (які належали команді В.Януковича і які зараз повернуто державі — ред.) буде відновлення боєздатності українського війська, Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби і Національної поліції. Ці кошти мають піти на будівництво заводу з виробництва боєприпасів, закупівлю новітніх засобів радіоелектронної боротьби, контрбатарейних радарів, новітніх дронів”, — сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, 28 квітня кошти обсягом 1,4 млрд доларів коштів колишнього Президента України Віктора Януковича та його оточення були конфісковані і повернуті до Державного бюджету України.