"Средства Януковича" пойдут на восстановление армии - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Средства, украденные экс-президентом Украины Виктором Януковичем, будут направлены на восстановление боеспособности украинской армии и силовых структур. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
“Первым приоритетом использования этих денег (которые принадлежали команде Януковича и которые сейчас возвращены государству — ред.) будет восстановление боеспособности украинской армии, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы и Национальной полиции. Эти средства должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, новейших беспилотников”, - сказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, 28 апреля средства в объеме 1,4 млрд долларов средств бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины.