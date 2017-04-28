"Средства Януковича" пойдут на восстановление армии - П.Порошенко

“Первым приоритетом использования этих денег (которые принадлежали команде Януковича и которые сейчас возвращены государству — ред.) будет восстановление боеспособности украинской армии, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы и Национальной полиции. Эти средства должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, новейших беспилотников”, - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, 28 апреля средства в объеме 1,4 млрд долларов средств бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины.