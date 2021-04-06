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Корупція в "Укрзалізниці": СБУ обіграла НАБУ

Корупція в "Укрзалізниці": СБУ обіграла НАБУ

Київ • УНН

 • 34169 перегляди

Поки народні депутати обговорюють реформування СБУ та урізання повноважень, Служба активно демонструє, що не гірше справляється у боротьбі з корупцією, ніж детективи НАБУ.

У січні цього року Верховна Рада прийняла за основу законопроект про реформування Служби безпеки України, де головний акцент - ліквідація функції боротьби з корупцією. І поки політики готують документ до фінального голосування, Служба демонструє небувалу активність у боротьбі з корупцією, залишаючи позаду навіть найголовніший антикорупційний орган країни - Національне антикорупційне бюро. Про суперництво двох антикорупційних органів на прикладі корупції в "Укрзалізниці", читайте в матеріалі УНН.

Вчора, 5 квітня активісти-антикорупціонери заявили, що Служба безпеки України знала про контрабанду в Україні, але не притягнула до відповідальності нікого з ТОПових контрабандистів, хто потрапив під санкції РНБО і Президента Володимира Зеленського.

"З десяти ТОП-контрабандистів підозри є тільки у трьох (Альперін, Кушнір і Чудаков). Причому наздогнала їх не СБУ (серйозна контрабанда - їх підслідність), а НАБУ. Виходить, що прізвища СБУ знає (оскільки надала РНБО), а розслідувати - не має сенсу. Які ще потрібні докази імпотенції "економічних" і "антикорупційних" підрозділів СБУ? Ще потрібні докази, щоб очистити спецслужбу від цих трутнів, передавши ресурси справжнім офіцерам? Зараз СБУ активізувалася з нібито викриттям "схем". І така часта звітність про успіхи в "боротьбі з корупцією" досить просто пояснюється. Зараз йде реформа, яка забирає у служби всю економіку, корупцію і слідство. Тому що далі гучних заголовків у СБУ викриття корупційних злочинів не заходить", - заявили активісти -антикорупціонери.

Приблизно у той час як активісти опублікували свій пост про немічність СБУ, Служба заявила про розкриття великої корупційної схеми розкрадання грошей в "Укрзалізниці".

"Служба безпеки України задокументувала корупційний механізм розкрадання коштів керівництвом регіональної філії "Львівська залізниця". Спільно з підрядником вони привласнили понад 20 млн грн. Протиправну схему планували розповсюдити на інші підрозділи Укрзалізниці. Оперативники спецслужби встановили, що організували операцію чиновники залізниці і одного з заводів на сході України. Ділки замовляли на підприємстві продукцію за утричі завищеними цінами. Тільки на одній з угод зловмисники "заробили" понад 20 млн грн", - заявили вчора в СБУ.

Тим самим СБУ завдала фактично нищівний удар по репутації НАБУ, оскільки саме Бюро повинно було виявляти корупцію в "Укрзалізниці" і в жовтні минулого року навіть підписало з керівництвом залізниці меморандум про такі спільні дії.

З тих пір підписант меморандуму - детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов не виявив в "Укрзалізниці" жодної корупційної схеми і пояснити це не може донині (запит УНН спрямований детективу НАБУ ще в березні). За версією ЗМІ, так відбувалося через тісні зв'язки детектива Дениса Гюльмагомедова і першого заступника директора НАБУ Гізо Углави з керівництвом "Укрзалізниці" Володимиром Жмаком і членом правління Іраклі Езугбая через спільного знайомого Міхеїла Саакашвілі. Як було насправді - доведеться дізнатись Тимчасовій слідчій комісії ВР.

Нагадаємо, що член правління "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая, звинувачений ЗМІ у завданні збитків держкомпанії, подав у відставку 11 березня, а глава правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак звільнений Кабміном 17 березня.

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