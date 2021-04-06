Коррупция в “Укрзализныце”: СБУ обыграла НАБУ

В январе этого года Верховная Рада приняла за основу законопроект о реформировании Службы безопасности Украины, где главный акцент — ликвидация функции борьбы с коррупцией. И пока политики готовят документ к финальному голосованию, Служба демонстрирует небывалую активность в борьбе с коррупцией, оставляя позади даже самый главный антикоррупционный орган страны — Национальное антикоррупционное бюро. О соперничестве двух антикоррупционных органов на примере коррупции в “Укрзализныци”, читайте в материале УНН.

Вчера, 5 апреля активисты-антикоррупционеры заявили, что Служба безопасности Украины знала о контрабанде в Украине, но не привлекла к ответственности никого из ТОПовых контрабандистов, кто попал под санкции СНБО и Президента Владимира Зеленского.

“Из десяти ТОП-контрабандистов подозрения есть только у трех (Альперин, Кушнир и Чудаков). Причем догнала их не СБУ (серьезная контрабанда — их подследственность), а НАБУ. Получается, что фамилии СБУ знает (поскольку предоставила СНБО), а расследовать — несостоятельно. Какие еще нужны доказательства импотенции „экономических“ и „антикоррупционных“ подразделений СБУ? Еще нужны доказательств, чтоб очистить спецслужбу от этих трутней, передав ресурсы настоящим офицерам? Сейчас СБУ активизировалась с якобы обличением „схем“. И такая частая отчетность об успехах в „борьбе с коррупцией“ довольно просто объясняется. Сейчас идет реформа, которая отнимает у службы всю экономику, коррупцию и следствие. Потому что дальше громких заголовков в СБУ разоблачения коррупционных преступлений не заходит”, — заявили активисты -антикоррупционеры.

Примерно в то время как активисты опубликовали свой пост о немощности СБУ, Служба заявила о вскрытии крупной коррупционной схемы хищения денег в “Укрзализныци”.

“Служба безопасности Украины задокументировала коррупционный механизм хищения средств руководством регионального филиала „Львовская железная дорога“. Совместно с подрядчиком они присвоили более 20 млн грн. Противоправную схему планировали распространить на другие подразделения Укрзализныци. Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку чиновники железной дороги и одного из заводов на востоке Украины. Дельцы заказывали на предприятии продукцию по три раза завышенным ценам. Только на одной из сделок злоумышленники „заработали“ более 20 млн грн”, — заявили вчера в СБУ.

Тем самым СБУ нанесла фактически сокрушительный удар по репутации НАБУ, поскольку именно Бюро должно было выявлять коррупцию в “Укрзализныци” и в октябре прошлого года даже подписало с руководством железной дороги меморандум о таких совместных действиях.

С тех пор подписант меморандума — детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов не выявил в “Укрзализныци” ни одной коррупционной схемы и обьяснить это не может по сей день (запрос УНН направлен детективу НАБУ еще в марте). По версии СМИ, так происходило по причине тесной связи детектива Дениса Гюльмагомедова и первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы с руководством “Укрзализныци” Владимиром Жмаком и членом правления Иракли Эзугбая через общего знакомого Михеила Саакашвили. Как было на самом деле — предстоит узнать Временной следственной комиссии ВР.

Напомним, что член правления “Укрзализныци” Иракли Эзугбая, обвиненный СМИ в нанесении убытков госкомпании, подал в отставку 11 марта, а глава правления “Укрзализныци” Владимир Жмак уволен Кабмином 17 марта.