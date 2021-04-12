Коронавірусною інфекцію у світі захворіло вже 135,8 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 135 855 351 людей, з них одужало 77 266 566 осіб. Кількість померлих зросла до 2 934 981.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (31 196 121), Бразилія (13 482 023), Індія (13 358 805), Франція (5 119 585), Росія (4 589 209), Велика Британія (4 384 610), Туреччина (3 849 011) та Італія (3 769 814).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (562 064), Бразилії (353 137) та Мексиці (209 338).

Загальна ситуація в Україні

За даними Worldometers, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 905 430. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 853 249 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 37 014 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.