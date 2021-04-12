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Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 135,8 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 135,8 млн человек

Киев  •  УНН

 • 9892 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже 135,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 135 855 351 человек, из них выздоровели 77 266 566 человек. Количество умерших возросло до 2934981.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (31 196 121), Бразилия (13 482 023), Индия (13 358 805), Франция (5 119 585), Россия (4 589 209), Великобритания (4 384 610), Турция (3 849 011) и Италия (3 769 814).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (562 064), Бразилии (353 137) и Мексике (209 338).

Общая ситуация в Украине

По данным Worldometers, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 905 430. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 853 249 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 37 014 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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