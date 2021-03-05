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Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже понад 115,5 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Станом на ранок п’ятниці у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже 115,5 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 115 584 230 людей, з них одужало 65 353 265 осіб. Кількість померлих зросла до 2 568 083.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (28 824 499), Індія (11 156 923), Бразилія (11 156 923), Росія (4 241 970), Велика Британія (4 213 764), Франція (3 895 430), Іспанія (3 142 358) та Італія (2 999 119).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (520 226), Бразилії (260 970) та Мексиці (188 866).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 422 927. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 374 762 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 26 397 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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