Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже більше 119,4 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 119 473 731 людей, з них одужало 67 631 465 осіб. Кількість померлих зросла до 2 647 950.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 399 486), Бразилія (11 439 558), Індія (11 333 728), Росія (4 331 396), Велика Британія (4 267 015), Франція (4 105 527), Італія (3 201 838) та Іспанія (3 183 704).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (534 279), Бразилії (277 102) та Мексиці (194 490).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 500 873. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 451 744 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 158 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.