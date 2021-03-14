Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 119,4 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 119,4 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 119 473 731 человек, из них выздоровели 67 631 465 человек. Количество умерших возросло до 2 647 950.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 399 486), Бразилия (11 439 558), Индия (11 333 728), Россия (4 331 396), Великобритания (4 267 015), Франция (4 105 527), Италия (3 201 838) и Испания (3 183 704).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (534 279), Бразилии (277 102) и Мексике (194 490).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 500 873. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 451 744 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 158 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.