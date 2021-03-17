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Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже 120,6 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Станом на ранок середи у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 120,6 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 120 656 989 людей, з них одужало 68 426 036 осіб. Кількість померлих зросла до 2 670 056.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 547 242), Бразилія (11 603 535), Індія (11 409 831), Росія (4 360 033), Велика Британія (4 282 203), Франція (4 168 411), Італія (3 258 770) та Іспанія (3 200 024).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (536 887), Бразилії (282 127) та Мексиці (195 119).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 526 595. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 477 190 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 697 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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