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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 19992 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 33776 просмотра

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Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 120,6 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 120,6 млн человек

Киев  •  УНН

 • 13002 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. По состоянию на утро среды в мире Коронавирусная болезнью COVID-19 заболело уже более 120,6 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 120 656 989 человек, из них выздоровели 68 426 036 человек. Количество умерших возросло до 2 670 056.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 547 242), Бразилия (11 603 535), Индия (11 409 831), Россия (4 360 033), Великобритания (4 282 203), Франция (4 168 411), Италия (3 258 770) и Испания (3 200 024).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (536 887), Бразилии (282 127) и Мексике (195 119).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 526 595. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 477 190 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 697 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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