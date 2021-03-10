Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже 117,5 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 117 537 679 людей, з них одужало 66 592 168 осіб. Кількість померлих зросла до 2 609 805.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 093 946), Індія (11 244 786), Бразилія (11 122 429), Росія (4 293 750), Велика Британія (4 241 858), Франція (3 992 755), Іспанія (3 164 982) та Італія (3 101 093).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (527 643), Бразилії (268 370) та Мексиці (191 789).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 458 785. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 410 061 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 27 204 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.