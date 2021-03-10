Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 117,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже 117,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 117 537 679 человек, из них выздоровели 66 592 168 человек. Количество умерших возросло до 2 609 805.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 093 946), Индия (11 244 786), Бразилия (11 122 429), Россия (4 293 750), Великобритания (4 241 858), Франция (3 992 755), Испания (3 164 982) и Италия (3 101 093).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (527 643), Бразилии (268 370) и Мексике (191 789).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 458 785. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 410 061 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 204 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.