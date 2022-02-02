Коронавірус у Києві: за добу померло 14 людей, захворіло майже 2500
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 2499 хворих на коронавірус, 14 людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 1317 жінок віком від 18 до 97 років, 834 чоловіки віком від 18 до 92 років, 169 дівчаток віком від 2 місяців до 17 років і 179 хлопчиків віком від 1 місяця до 17 років.
Серед тих, хто померли: 3 жінки віком від 42 до 85 років та 11 чоловіків віком від 49 до 91 року.
До лікарень столиці госпіталізували 114 хворих на коронавірус, а також 130 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужало протягом минулої доби 995 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Дарницькому (428), Оболонському (343) та Деснянському (308).
З початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 8524 людини. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 370 492. Подолало вірус 337 860 жителів столиці.
Нагадаємо
Протягом 1 лютого в Україні зафіксували 35 014 нових підтверджених випадків COVID-19.