Коронавірус у Києві: в Дарницькому районі найбільший приріст хворих на COVID-19 за добу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Стало відомо, в яких районах за день найбільше зросла кількість хворих на COVID-19. Найбільший приріст — в Дарницькому районі — 10 нових випадків. Про це написав у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

“​​​​Як змінилась мапа захворювання в Києві? Лабораторно підтверджені випадки додались в наступних районах: Голосіївський +9, Дарницький +10”, — написав Віталій Кличко.

Він також зазначив, що в Деснянському районі зафіксовано 2 випадки хвороби, 5 в дніпровському районі, 1 в Оболонському, 6 в Печерському, 3 в Подільському, 2 в Святошинському, 3 в Солом’янському та 7 в Шевченківському.

При цьому, Віталій Кличко додав, що станом на 11 квітня найбільше випадків захворювання в Києві — у Печерському районі — 84 випадки. На другому місці — Дарницький район — 56 випадків, а на третьому — Шевченківський з 51 випадком захворювання.

Нагадаємо, за добу у Києві на COVID-19 захворіли 48 осіб.

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