Коронавирус в Киеве: в Дарницком районе наибольший прирост больных COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Стало известно, в каких районах за день больше возросло количество больных COVID-19. Наибольший прирост — в Дарницком районе — 10 новых случаев. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
“Как изменилась карта заболевания в Киеве? Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах: Голосеевский +9, Дарницкий +10”, — написал Виталий Кличко.
Он также отметил, что в Деснянском районе зафиксировано 2 случая болезни, 5 в Днепровском районе, 1 в Оболонском, 6 в Печерском, 3 в Подольском, 2 в Святошинском, 3 в Соломенском и 7 в Шевченковском.
При этом, Виталий Кличко добавил, что по состоянию на 11 апреля всего случаев заболевания в Киеве — в Печерском районе — 84 случая. На втором месте — Дарницкий район — 56 случаев, а на третьем — Шевченковский с 51 случаем заболевания.
Напомним, за сутки в Киеве на COVID-19 заболели 48 человек.