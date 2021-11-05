Коронавірус: Черкащина впритул наблизилась до "червоної" зони

Деталі

Натепер у регіоні перевищений показник коефіцієнта виявлення нових випадків. Він становить 26,6% при максимальному його пороговому значенні у 20%. Також рівень госпіталізації зараз становить 60,4 при граничних 60.

"У нас погранична ситуація, адже за двома показниками ми вже у "червоній" зоні, – наголосив Олександр Скічко. – Якщо впродовж наступних трьох днів ці показними будуть зростати або лишатимуться на нинішньому рівні, то змінимо карантинну зону вже з понеділка".

Додамо

В області зайняті ковідними пацієнтами 56,3% ліжок із киснем. У Черкасах – майже 70%. Спільно із владою міста в області напрацьовують механізми задля розгортання додаткових ліжкомісць. Усього в області визначені 15 закладів, де надають допомогу хворим на ковід.

Минулої доби в області було зафіксовано 718 випадків коронавірусної інфекції.