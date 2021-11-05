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Коронавирус: Черкасская область вплотную приблизилась к "красной" зоне

Киев • УНН

 • 22011 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Два индикатора определения уровней эпидопасности уже превышены в Черкасской области. Если они удержатся на том же уровне в течение трех дней подряд или увеличатся, то область перейдет в "красную" карантинную зону. Об этом на брифинге сказал глава Черкасской области Александр Скичко, информирует УНН.

Коронавирус: Черкасская область вплотную приблизилась к "красной" зоне

Детали

На данный момент в регионе превышен показатель коэффициента выявления новых случаев. Он составляет 26,6% при максимальном его пороговом значении в 20%. Также уровень госпитализации сейчас составляет 60,4 при предельных 60.

"У нас пограничная ситуация, ведь по двум показателям мы уже в "красной" зоне, - подчеркнул Александр Скичко. - Если в течение следующих трех дней эти показатели будут расти или оставаться на нынешнем уровне, то сменим карантинную зону уже с понедельника".

Добавим

В области заняты ковидными пациентами 56,3% коек с кислородом. В Черкассах - почти 70%. Совместно с властями города в области нарабатывают механизмы для развертывания дополнительных койкомест. Всего в области определены 15 учреждений, где оказывают помощь больным ковидом.

За прошедшие сутки в области было зафиксировано 718 случаев коронавирусной инфекции.

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