Коронавирус: Черкасская область вплотную приблизилась к "красной" зоне

Детали

На данный момент в регионе превышен показатель коэффициента выявления новых случаев. Он составляет 26,6% при максимальном его пороговом значении в 20%. Также уровень госпитализации сейчас составляет 60,4 при предельных 60.

"У нас пограничная ситуация, ведь по двум показателям мы уже в "красной" зоне, - подчеркнул Александр Скичко. - Если в течение следующих трех дней эти показатели будут расти или оставаться на нынешнем уровне, то сменим карантинную зону уже с понедельника".

Добавим

В области заняты ковидными пациентами 56,3% коек с кислородом. В Черкассах - почти 70%. Совместно с властями города в области нарабатывают механизмы для развертывания дополнительных койкомест. Всего в области определены 15 учреждений, где оказывают помощь больным ковидом.

За прошедшие сутки в области было зафиксировано 718 случаев коронавирусной инфекции.