Коронавірус б'є по зору: офтальмолог розповів, хто у зоні ризику

Почервоніння очей можуть бути одним із симптомів коронавірусу. Інфекція активно поширюється по всьому організму, впливаючи й на очі.

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"Ми відзначили у своїй практиці, що у хворих у гострому періоді коронавірусу бувають тромбози судин, емболія судин на очному дні. А ось що стосується особливостей, то у пацієнта через місяць після закінчення захворювання (таких у нас було близько 20), коли ПЛР вже негативний, то у пацієнта з'являються зміни судин на очному дні. Це набряк, набряк макулярної центральної області, набряк диска зорового нерва, крововиливи на очному дні, особливо це характерно для людей із захворюваннями "цукровий діабет", "гіпертонічна хвороба". Їм варто звернути увагу", - розповів Сергій Риков.

Офтальмолог упевнений, що своєчасне звернення до фахівця допоможе повернути зір. Щоб не упустити момент, коли все можна виправити, необхідно звернути увагу на такі симптоми, як помутніння, схоже на хмару, яка плаває, викривлення предметів, букв, випадання тексту - фрагмента або навіть цілого рядка.

"Об'єктивний метод - дослідження гостроти зору. Зір погіршується, і пацієнт це відчуває. Якщо своєчасно звертаються пацієнти, щойно з'явилися симптоми, то у 90% це успішне лікування", - розповів Риков.

Поширеною проблемою у пацієнтів з коронавірусом є кон'юнктивіт. Офтальмолог навів інформацію про те, що є дослідження, які свідчать, що практично у 50% дітей, що хворіли на коронавірусну хворобу, був кон'юнктивіт. У зв'язку з цим лікар порадив бути уважним до почервоніння очей і виділень з них. Це може бути одним із проявів, зокрема, і коронавірусу.

Уважними слід бути й людям з короткозорістю, яку в основному мають молоді люди. За словами Рикова, COVID-19 збільшує ризик прогресування короткозорості з 28,5% до 50%. Погіршення зору може спостерігатися у таких пацієнтів у наступні три місяці після хвороби.

Детальніше про те, як коронавірусна інфекція впливає на зір, і про те, як захистити свої очі, дивіться в нашому відео.