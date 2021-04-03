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Коронавирус бьет по зрению: офтальмолог рассказал, кто в зоне риска

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. COVID-19 наносит вред всему организму человека. Глаза - не исключение. Доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыков в интервью УНН подробно рассказывает о том, какой непоправимый вред может вирус нанести зрению взрослых и детей.

Покраснения глаз могут быть одним из симптомов коронавируса. Инфекция активно распространяется по всему организму, затрагивая и глаза.

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"Мы отметили в своей практике, что у больных в остром периоде коронавируса бывают тромбозы сосудов, эмболия сосудов на глазном дне. А вот что касается особенностей, то у пациента через месяц после окончания заболевания (таких у нас было около 20), когда ПЦР уже отрицательный, то у пациента появляются изменения сосудов на глазном дне. Это отек, отек макулярной центральной области, отек диска зрительного нерва, кровоизлияния на глазном дне, особенно это характерно для людей с заболеваниями "сахарный диабет", "гипертоническая болезнь". Им стоит обратить внимание", - рассказал Сергей Рыков.

Офтальмолог уверен, что своевременное обращение к специалисту поможет вернуть зрение. Чтобы не упустить момент, когда все можно исправить, необходимо обратить внимание на такие симптомы, как помутнение, плавающее облако, искривления предметов, букв, выпадение текста – фрагмента или даже целой строчки.

"Объективный метод — исследования остроты зрения. Зрение ухудшается, и пациент это чувствует. Если своевременно обращаются пациенты, как только появились симптомы, то в 90% это успешное лечение", - рассказал Рыков.

Распространенной проблемой у пациентов с коронавирусом является конъюнктивит. Офтальмолог привел информацию о том, что есть исследования, свидетельствующие, что практически у 50% детей, болевших коронавирусной болезнью, был конъюнктивит. В связи с этим врач посоветовал быть внимательным к покраснению глаз и выделениям из них. Это может быть одним из проявлений, в частности, и коронавируса.

Внимательными следуют быть и людям с близорукостью, которой в основном страдают молодые люди. По словам Рыкова, COVID-19 увеличивает риск прогрессирования близорукости с 28,5% до 50%. Ухудшение зрения может наблюдаться у таких пациентов в последующие три месяца после болезни.

Детальнее о том, как коронавирусная инфекция влияет на зрение, и о том, как защитить свои глаза, смотрите в нашем видео.

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