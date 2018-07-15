Королівська сім'я Великобританії "відшила" Трампа

Королева Єлизавета II залишилася один на один з Трампом, зустрівши його у замку Віндзор у п’ятницю. За словами джерела, якого цитує газета, відсутність двох королівських осіб під час візиту Трампа “була образою”, і вони “просто відмовилися взяти участь” у зустрічі.

Видання також цитує посадовця Уайтхолла, який сказав, що проведення часу Трампа з королевою було “зведено до мінімуму”, і що королівська сім’я “була не в такому захваті, як тоді, коли Обама приїхав”.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп 14 липня завершив робочий візит до Великої Британії. Основним підсумком дводенної програми стало підтвердження того, що особливі відносини між двома країнами сьогодні все так само міцні, як і в середині минулого століття, коли прем’єр-міністр Уїнстон Черчілль вперше використав цей термін у своїй знаменитій Фултонській мови 1946 року.