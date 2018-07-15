Королевская семья Великобритании "отшила" Трампа

Королева Елизавета II осталась один на один с Трампом, встретив его в замке Виндзор в пятницу. По словам источника, которого цитирует газета, отсутствие двух королевских особ во время визита Трампа "был оскорблением", и они "просто отказались принять участие" во встрече.

Издание также цитирует чиновника Уайтхолла, который сказал, что проведение времени Трампа с королевой было "сведено к минимуму", и королевская семья "была не в таком восторге, как тогда, когда Обама приехал".

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп 14 июля завершил рабочий визит в Великобританию. Основным итогом двухдневной программы стало подтверждение того, что особые отношения между двумя странами сегодня все так же прочны, как и в середине прошлого века, когда премьер-министр Уинстон Черчилль впервые использовал этот термин в своей знаменитой Фултонской языка 1946 года.