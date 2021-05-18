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Корнієнко: Рада заслухає звіт уряду, коли "розгребеться" із накопиченими законами

Київ • УНН

 • 15006 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Верховна Рада ймовірно заслухає звіт уряду, який має надходити у парламент щорічно, після того, як впорядкує ситуацію з розглядом законопроектів, які відклали через тривалий розгляд поправок до Земельного кодексу. Таку думку висловив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарі журналістам, передає УНН.

Корнієнко: Рада заслухає звіт уряду, коли "розгребеться" із накопиченими законами

Цитата:

"Я дуже хочу почути звіт уряду, він щорічно має надходити до Верховної Ради. Я думаю, коли ми зараз трохи розберемося із законами, яких дуже багато накопичилося,.. тоді перейдемо до звітування", - сказав Корнієнко.

Деталі

З його слів, у четвер Президент ініціюватиме позачергове засідання, на яке винесуть понад 10 законів на розгляд.

Він також нагадав, що у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повинен виступити під час години запитань до уряду у ВР. Серед тем звіту - боротьба з коронавірусною хворобою.

Що було раніше

Ще 14 квітня Прем'єр Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів України затвердив та передає до Верховної Ради звіт про діяльність уряду за 2020 рік, урядову програму на який парламент раніше так і не затвердив.

Доповнення

Минулий рік уряд пропрацював без затвердженої програми своєї діяльності. Після кількох спроб її внесення у парламент з боку уряду - нардепи документ так і не затвердили. У червні 2020 року уже доопрацьовану програму підтримали 207 народних депутатів при мінімально необхідних 226. Це означає, що рік уряд працюватиме без імунітету. Тоді Шмигаль виправдовував відсутність підтримки з боку ВР тим, що нібито "у депутатів були побоювання, що під час коронакризи раптом доведеться швидко міняти якогось міністра, а це буде неможливо". Він назвав це "основним каменем спотикання", а рішення парламенту - "політичним".

Під час обговорення її критикували практично всі фракції та депутатські групи. Не обійшла це стороною і монобільшість. Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Тетяна Циба тоді казала, що для відхилення програми уряду є кілька причин. З її слів, "дехто в комітетах не погодив програму, оскільки не все з їхніх пропозицій було враховано". "Були інші претензії - у частини депутатів щодо "не конкретності“ програми. Гасла - це добре, але ж де цифри", - пояснила тоді Циба позицію своїх колег у коментарі для ЗМІ.

Щодо цифр, то зокрема в економічному напрямку, за який відповідає уряд, під кінець минулого року труднощі виникали з фінансуванням незахищених статей бюджету. Невиконання плану видатків за 2020 рік сягнуло 5% - понад 67 млрд грн, повідомляли у Рахунковій палаті. Загалом рік було завершено скороченням економіки України на 4%. Однак, рік був "пандемічним", і погані результати показала не лише Україна. Зокрема, як відзначив голова Ради НБУ Богдан Данилишин, таке падіння економіки України у 2020 році стало близьким до середнього у порівнянні з іншими країнами Центральної та Східної Європи – Польщею (-2,8%), Чехією (-5,6%), Угорщиною (-5,1%), Румунією (-3,9%), Росією (-3,1%).

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