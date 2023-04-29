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Користувачі повідомляють про збій при операціях з "Приватом": у банку відповіли

Користувачі повідомляють про збій при операціях з "Приватом": у банку відповіли

Київ • УНН

 • 582132 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Користувачі повідомляють про збій при операціях з ПриватБанком. Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, клієнти monobank не можуть зняти готівку, переказати кошти на карту "Привату", пише УНН.

Деталі

"Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах Привату, при знятті готівки у банкоматах Привату, при p2p на Приват. Мабуть, збій у ПриватБанку", - написав Гороховський.

У ПриватБанку "Суспільному" повідомили, що розбираються з ситуацією. Прессекретар банку Олег Серга каже, що технічної проблеми з боку банку немає - попередньо, збій на стороні платіжних систем. Він додав, що термінали інших банків також працюють з перебоями. Коли вирішать проблему - поки невідомо.

Нагадаємо

Верховний Суд поставив крапку у справі ПриватБанку. Колишнім власникам його не повернуть.

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