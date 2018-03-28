Корчак залишиться працювати у НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Колишній голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак залишається працювати у відомстві на посаді рядового співробітника. Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві після обрання заявив новий голова НАЗК Олександр Мангул, передає кореспондент УНН.
“Вона буде членом НАЗК і буде, як і інші члени НАЗК, працювати на єдиний результат”, — сказав Мангул.
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Як повідомляв УНН, новим головою НАЗК сьогодні було обрано члена НАЗК Олександра Мангула. Його заступником став Станіслав Патюк.