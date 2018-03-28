Корчак останется работать в НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Бывший глава Национального агентства по предупреждению коррупции Наталия Корчак остается работать в ведомстве в должности рядового сотрудника. Об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве после избрания заявил новый глава НАПК Александр Мангул, передает корреспондент УНН.
"Она будет членом НАПК и будет, как и другие члены НАПК, работать на единый результат", - сказал Мангул.
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Как сообщал УНН, новым главой НАПК сегодня был избран член НАПК Александр Мангул. Его заместителем стал Станислав Патюк.