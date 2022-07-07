Корабель рф з краденим українським зерном вийшов з турецього порту: МЗС викликає посла Туреччини

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"Ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене. Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому. У зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до МЗС України запрошено посла Туреччини в Києві", - йдеться у заяві.

Деталі

Так, у МЗС відзначили, що йдеться про російське судно "Жібек Жоли", яке везло вкрадене зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу. І що завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. У МЗС наголосили, що до турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу.

"МЗС та міжнародні партнери України засуджують злочинні дії рф щодо викрадення та вивезення з української території зернових до іноземних країн", - підкреслили у МЗС.

Доповнення

Українська влада звинувачує росію у викраденні українського зерна на окупованих територіях.

Лише на початок травня повідомлялося, що окупанти вкрали з України 400-500 тис. тонн зерна.