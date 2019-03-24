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Копію Томосу доставлять на полярну станцію "Академік Вернадський"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Копію Томосу про автокефалію Православної церкви України повезуть на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру.

Копію Томосу доставлять на полярну станцію "Академік Вернадський"

"25 березня о 10.00 у Михайлівському Золотоверхому соборі владика Православної церкви України Епіфаній проведе молебень на щасливу подорож 12-ти українських полярників та на гарний початок їхньої роботи в Антарктиді. Владика вручить учасникам експедиції копію Томосу, яка буде зберігатися на станції "Академік Вернадський", у капличці святого рівноапостольного князя Володимира", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що каплиця на станції була зведена ще у 2011 році. Тоді її доручили звести УПЦ Московського патріархату, однак зараз Епіфанія вирішили попросити перевести її до ПЦУ.

"З огляду на те, що ті учасники антарктичних експедицій, які є віруючими, духовно прихильні до ідеї єдиної помісної Української церкви, було вирішено просити владику ПЦУ Епіфанія про переведення каплички в лоно Православної церкви України. Голосування за це рішення відбудеться під час ротації української антарктичної експедиції, коли на станції "Академік Вернадський" будуть присутні відразу учасники 23-ої та 24-ої УАЕ (української антарктичної експедиції - ред.), а також сезонний загін науковців", - пояснили у науковому центрі.

Зазначається, що учасники 24 УАЕ вирушають з Києва 26 березня.

Як повідомляв УНН, 5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм.

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