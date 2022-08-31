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Координувались із Сурковим і планували силовий переворот в Україні: організатори постануть перед судом

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. На Прикарпатті судитимуть осіб, які за координацією представників рф, мали організувати державний переворот в Україні. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає УНН.

Координувались із Сурковим і планували силовий переворот в Україні: організатори постануть перед судом

Цитата

«Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох громадсько-політичних діячів, які у координації з представниками рф та окремими членами ГО «Українського вибору» готували повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні», – йдеться в повідомленні.

Деталі

Слідством встановлено, що обвинувачені у змові з громадянином рф розробили план насильницької зміни конституційного ладу. Вони створили та очолили громадські організації для розповсюдження публічних закликів і матеріалів щодо популяризації ідей федералізації України та поширення проросійської пропаганди.

За планом однодумці і учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення Президента, розпуск Верховної Ради і Уряду під час проведення так званих «Національних зборів». У той же час, за даними СБУ, серед іншого у 2019 році організатори мали зв’язок із приймальнею тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова.

З метою силового повалення влади обвинувачені підбирали та залучали в різних областях України осіб з числа колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які повинні були вчинити захоплення адмінбудівель, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів, сховищ, насильство щодо представників влади та інші дії, що здатні привести до блокування органів держвлади в окремих регіонах України.

Змовники шукали на території західних областей України близько 500 осіб з досвідом ведення бойових дій для захоплення органів державної влади. Під час обшуків, які пройшли після затримання обвинувачених, вилучено кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, переліки необхідної зброї, майна та техніки.

За даними СБУ, кошторис цього заходу сягав 9,7 млн дол. На момент вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування.

Судитимуть обох за вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України).

Нагадаємо

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього капітана ІІ рангу військової частини з АР Крим, а нині командира російського фрегата "Адмірал Макаров" Григорія Бреєва. Корабель рф під його командуванням запускав ракети по Миколаєву та Одесі.

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