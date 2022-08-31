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Координировались с Сурковым и планировали силовой переворот в Украине: организаторы предстанут перед судом

Киев • УНН

 • 140423 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Прикарпатье будут судить лиц, которые по координации представителей россии, должны были организовать государственный переворот в Украине. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, передает УНН.

Координировались с Сурковым и планировали силовой переворот в Украине: организаторы предстанут перед судом

Цитата

«Направлен в суд обвинительный акт в отношении двух общественно-политических деятелей, которые в координации с представителями рф и отдельными членами ОО «Украинского выбора» готовили свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине», – говорится в сообщении.

Детали

Следствием установлено, что обвиняемые в сговоре с гражданином россии разработали план насильственной смены конституционного строя. Они создали и возглавили общественные организации для распространения публичных призывов и материалов по популяризации идей федерализации Украины и распространения пророссийской пропаганды.

По плану единомышленники и участники подчиненных им общественных организаций должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении Президента, роспуске Верховной Рады и Правительства во время проведения так называемого «Национального собрания». В то же время, по данным СБУ, среди прочего в 2019 году организаторы имели связь с приемной тогдашнего помощника российского президента Владислава Суркова.

В целях силового свержения власти обвиняемые подбирали и привлекали в разных областях Украины лиц из числа бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые должны были совершить захват админзданий, мостов, узлов коммуникаций, транспортных средств, хранилищ, насилие в отношении представителей власти и другие действия, способные привести к блокированию органов госвласти в отдельных регионах Украины.

Заговорщики искали на территории западных областей Украины около 500 человек с опытом ведения боевых действий для захвата органов государственной власти. В ходе обысков, прошедших после задержания обвиняемых, изъяты сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты к общественности и силовикам, перечни необходимого оружия, имущества и техники.

По данным СБУ, смета этого мероприятия достигала 9,7 млн ​​долл. В момент вторжения злоумышленники так и не получили полного объема обещанного финансирования.

Будут судить обоих за совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины).

Напомним

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего капитана II ранга воинской части из АР Крым, а ныне командира российского фрегата "Адмирал Макаров" Григория Бреева. Корабль россии под его командованием запускал ракеты по Николаеву и Одессе.

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