Конвенція РЄ про доступ до офіційних документів відсьогодні набуває чинності

Так, документ набуває чинності в перший день місяця, що настає після завершення тримісячного терміну від дати, коли 10 держав – член Ради Європи ратифікували конвенцію, тобто з 1 грудня 2020 року.

Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе) – це перший міжнародний обов’язковий документ, який закріплює право на доступ до офіційних документів, що створюються органами державної влади.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №0032, поданий Президентом Зеленським, про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів.

Як повідомила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, Україна раніше передала до секретаріату Ради Європи грамоти про ратифікацію конвенції Тромсе — про доступ до офіційних документів.