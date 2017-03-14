Концепцію щодо Нацагентства проблемних активів держбанків планується внести в Кабмін у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство фінансів України планує у травні внести на розгляд Кабінету міністрів України концепцію створення Національного агентства з управління проблемними активами державних банків. Про це під час засідання комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності заявила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
"Останній рік показав нам, що неврегульованість питання проблемних активів державних банків насправді не дає можливість виконати і сфокусуватися на питаннях можливого залучення інвесторів в наші банки", - сказала О.Маркарова.
За її словами, саме тому Мінфін повернувся до ідеї створення Агентства проблемних активів. Вона додала, що робоча група, куди входять всі держбанки, Мінфін, представники НБУ і профільного комітету парламенту, працює над його створенням з січня.
О.Маркарова повідомила, що ця робоча група буде розширена і займатиметься оновленням стратегії реформування державного сектору.
"Ми ставимо для себе максимальний термін - це травень 2017 року - для того, щоб винести вже оновлену, напрацьовану і узгоджену з комітетом концепцію на КМУ, її узгодити", - сказала О.Маркарова.
Нагадаємо, платоспроможні банки отримали 338 млн грн прибутку у січні.