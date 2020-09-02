Концепцію платформи по Криму передали Зеленському - МЗС

"МЗС розробило стратегію деокупації Криму. Створення міжнародної діалогової платформи по Криму, яку ми ініціювали, та концепцію якої передали Президенту України, має вивести питання Криму на вищий міжнародний порядок денний", - написала Джапарова.

З її слів, платформа передбачатиме різни формати та заходи, в тому числі в рамках міжнародних організацій - ООН, ОБСЄ, РЄ, ЄС, НАТО та ін.

Нагадаємо, раніше Джапарова повідомила, що Україна підготувала Стратегію деокупації Криму, проте на сьогодні вона не є публічною.