Концепцію платформи по Криму передали Зеленському - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Концепцію міжнародної діалогової платформи по Криму передано Президенту Володимиру Зеленському. Про це у Twitter написала перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.
"МЗС розробило стратегію деокупації Криму. Створення міжнародної діалогової платформи по Криму, яку ми ініціювали, та концепцію якої передали Президенту України, має вивести питання Криму на вищий міжнародний порядок денний", - написала Джапарова.
З її слів, платформа передбачатиме різни формати та заходи, в тому числі в рамках міжнародних організацій - ООН, ОБСЄ, РЄ, ЄС, НАТО та ін.
Нагадаємо, раніше Джапарова повідомила, що Україна підготувала Стратегію деокупації Криму, проте на сьогодні вона не є публічною.