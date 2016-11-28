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Контроль за постачальниками продуктів шкільного харчування здійснюється на дуже низькому рівні — експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Наразі відповідальність за якість шкільного харчування покладена на самих постачальників продуктів. Однак так не повинно бути, бо відповідальність має нести той, хто продав дитині неякісний товар, тобто школа та її директор. Таку думку у коментарі УНН висловив виконавчий директор “Союзу споживачів України” Максим Несміянов.

Контроль за постачальниками продуктів шкільного харчування здійснюється на дуже низькому рівні — експерт

“У начальних закладах є харчування за державні кошти, а є, коли окремо діти можуть купити компот чи булочки. У будь-якому випадку, мови про відповідальність лише постачальників бути не може. Тому що перед нами несе відповідальність той, хто нам продав, — останній. Тобто неважливо, чи у школі це самі приготували, чи їм це привезли — це не повинно бути проблемами споживачів. А той, хто нам останній продав, той і має відповідати за якість. У випадку, якщо дитина отруюється на території школи, то з скаргою потрібно звертатися до директора школи, нехай вони самі проводять розслідування і шукають винних. Це не має бути проблемою споживачів, хто є постачальником соку чи інших продуктів. Тому що так взагалі можна не знайти винних в кінці кінців”, — сказав М.Несміянов.

Окрім того, він зауважив, за постачальниками продуктів шкільного харчування контроль здійснюється на дуже низькому рівні.

“Ніхто не зважає на те, наскільки при цьому (закупівлі продуктів у школи через тендера — ред.) падає якість. Я можу навести приклад, нам поступала інсайдерська інформація з дитячих садків, що постачальники завозили невідомо що. Якщо це, наприклад, сир то там була частина сиркової маси, а половина — води. Якщо медсестра у таких садках компетентна, то вона повертала товар. Але багато хто і приймав таку продукцію. І бюджет платив таким постачальникам гроші. Взагалі, якість — це дуже болюча тема”, — зазначив М.Несміянов.

За його словами, до контролю за якістю дитячого харчування має бути залучена третя сторона, яка могла б контролювати і школи, і постачальників.

“До контролю за якістю дитячого харчування має бути залучена третя сторона. Наприклад, у договорах про поставки мають бути вказані статті про штрафні санкції. Якщо, наприклад, у школу чи дитячий садок прийшла продукція, яка не відповідає санітарним нормам, або вона не якісна, такі всі моменти мають бути враховані. І такого постачальника потрібно прибрати з цього ринку, і бюджет теж може отримати якісь кошти. Тоді б дійсно була б дисципліна. І постачальники, які йдуть на тендера, думали не лише про зниження ціни, а й про якість продукції яку вони поставляють”, — наголосив М.Несміянов.

Як повідомляв УНН, у КМДА заявили, що відповідальність за якість продуктів у школах несуть постачальники.

При цьому, за словами М.Проданчука, якість шкільного харчування на державному рівні в Україні не контролюється.

Нардеп С.Тригубенко наголосив на тому, що Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування. За його словами, протягом останніх місяців, школярі труїлися неякісним харчуванням в Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях. 

Політик запропонував батьківським комітетам на місцевих рівнях ініціювати перевірки постачальників харчування у шкільні та дошкільні заклади та пообіцяв підтримувати такі звернення від свого імені.

“Я розумію, що в нас діє кабмінівський мораторій на перевірки, але бездіяти в умовах такої тривожної статистики випадків харчової інтоксикації — теж не вихід.

Готую депутатський запит Володимиру Лапі (голова Держпродспоживслужби — ред.). Нехай або планові свої заходи розширюють, або ж ініціюють зміни до постанови КМУ.

Також пропоную батьківським комітетам на місцевих рівнях ініціювати перевірки постачальників харчування у шкільні та дошкільні заклади. Готовий підтримати такі звернення до контролерів”, — зазначив С.Тригубенко.

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