Контроль за постачальниками продуктів шкільного харчування здійснюється на дуже низькому рівні — експерт

“У начальних закладах є харчування за державні кошти, а є, коли окремо діти можуть купити компот чи булочки. У будь-якому випадку, мови про відповідальність лише постачальників бути не може. Тому що перед нами несе відповідальність той, хто нам продав, — останній. Тобто неважливо, чи у школі це самі приготували, чи їм це привезли — це не повинно бути проблемами споживачів. А той, хто нам останній продав, той і має відповідати за якість. У випадку, якщо дитина отруюється на території школи, то з скаргою потрібно звертатися до директора школи, нехай вони самі проводять розслідування і шукають винних. Це не має бути проблемою споживачів, хто є постачальником соку чи інших продуктів. Тому що так взагалі можна не знайти винних в кінці кінців”, — сказав М.Несміянов.

Окрім того, він зауважив, за постачальниками продуктів шкільного харчування контроль здійснюється на дуже низькому рівні.

“Ніхто не зважає на те, наскільки при цьому (закупівлі продуктів у школи через тендера — ред.) падає якість. Я можу навести приклад, нам поступала інсайдерська інформація з дитячих садків, що постачальники завозили невідомо що. Якщо це, наприклад, сир то там була частина сиркової маси, а половина — води. Якщо медсестра у таких садках компетентна, то вона повертала товар. Але багато хто і приймав таку продукцію. І бюджет платив таким постачальникам гроші. Взагалі, якість — це дуже болюча тема”, — зазначив М.Несміянов.

За його словами, до контролю за якістю дитячого харчування має бути залучена третя сторона, яка могла б контролювати і школи, і постачальників.

“До контролю за якістю дитячого харчування має бути залучена третя сторона. Наприклад, у договорах про поставки мають бути вказані статті про штрафні санкції. Якщо, наприклад, у школу чи дитячий садок прийшла продукція, яка не відповідає санітарним нормам, або вона не якісна, такі всі моменти мають бути враховані. І такого постачальника потрібно прибрати з цього ринку, і бюджет теж може отримати якісь кошти. Тоді б дійсно була б дисципліна. І постачальники, які йдуть на тендера, думали не лише про зниження ціни, а й про якість продукції яку вони поставляють”, — наголосив М.Несміянов.

Як повідомляв УНН, у КМДА заявили, що відповідальність за якість продуктів у школах несуть постачальники.

При цьому, за словами М.Проданчука, якість шкільного харчування на державному рівні в Україні не контролюється.

Нардеп С.Тригубенко наголосив на тому, що Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування. За його словами, протягом останніх місяців, школярі труїлися неякісним харчуванням в Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях.

Політик запропонував батьківським комітетам на місцевих рівнях ініціювати перевірки постачальників харчування у шкільні та дошкільні заклади та пообіцяв підтримувати такі звернення від свого імені.

“Я розумію, що в нас діє кабмінівський мораторій на перевірки, але бездіяти в умовах такої тривожної статистики випадків харчової інтоксикації — теж не вихід.

Готую депутатський запит Володимиру Лапі (голова Держпродспоживслужби — ред.). Нехай або планові свої заходи розширюють, або ж ініціюють зміни до постанови КМУ.

Також пропоную батьківським комітетам на місцевих рівнях ініціювати перевірки постачальників харчування у шкільні та дошкільні заклади. Готовий підтримати такі звернення до контролерів”, — зазначив С.Тригубенко.