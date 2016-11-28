Контроль за поставщиками продуктов школьного питания осуществляется на очень низком уровне - эксперт

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 8036 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 14224 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 14793 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 23732 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 58413 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 68409 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 186674 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 105496 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 131296 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 159902 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.7м/с
44%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 103188 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 91509 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 48144 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 88968 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 69982 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 22787 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 58442 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 186685 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 375148 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 371828 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 27902 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 48252 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 106086 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 137936 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 157116 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Контроль за поставщиками продуктов школьного питания осуществляется на очень низком уровне - эксперт

Киев • УНН

 • 16131 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сейчас ответственность за качество школьного питания возложена на самих поставщиков продуктов. Однако так не должно быть, потому что ответственность должен нести тот, кто продал ребенку некачественный товар, то есть школа и ее директор. Такое мнение в комментарии УНН высказал исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов.

Контроль за поставщиками продуктов школьного питания осуществляется на очень низком уровне - эксперт

"В учебных заведениях есть питание за государственные средства, а есть, когда отдельно дети могут купить компот или булочки. В любом случае, речи об ответственности только поставщиков быть не может. Потому что перед нами несет ответственность тот, кто нам продал, - последний. То есть неважно, в школе это сами приготовили, или им это привезли - это не должно быть проблемами потребителей. А тот, кто нам последний продал, тот и должен отвечать за качество. В случае, если ребенок отравляется на территории школы, то с жалобой нужно обращаться к директору школы, пусть они сами проводят расследование и ищут виновных. Это не должно быть проблемой потребителей, кто является поставщиком сока или других продуктов. Потому что так вообще можно не найти виновных в конце концов", - сказал М.Несмиянов.

Кроме того, он отметил, за поставщиками продуктов школьного питания контроль осуществляется на очень низком уровне.

"Никто не обращает внимание на то, насколько при этом (закупки продуктов в школы через тендера - ред.) падает качество. Я могу привести пример, нам поступала инсайдерская информация из детских садов, что поставщики завозили неизвестно что. Если это, например, сыр то там была часть творожной массы, а половина - воды. Если медсестра в таких садах компетентная, то она возвращала товар. Но многие и принимали такую ​​продукцию. И бюджет платил таким поставщикам деньги. Вообще, качество - это очень болезненная тема", - отметил М.Несмиянов.

По его словам, к контролю за качеством детского питания должна быть привлечена третья сторона, которая могла бы контролировать и школы, и поставщиков.

"К контролю за качеством детского питания должна быть привлечена третья сторона. Например, в договорах на поставку должны быть указаны статьи о штрафных санкциях. Если, например, в школу или детский сад пришла продукция, не соответствующая санитарным нормам, или она не качественная, такие все моменты должны быть учтены. И такого поставщика нужно убрать с этого рынка, и бюджет тоже может получить какие-то средства. Тогда действительно была бы дисциплина. И поставщики, которые идут на тендера, думали не только о снижении цены, но и о качестве продукции поставляемой", - подчеркнул М.Несмиянов.

Как сообщал УНН, в КГГА заявили, что ответственность за качество продуктов в школах несут поставщики.

При этом, по словам Н.Проданчука, качество школьного питания на государственном уровне в Украине не контролируется.

Нардеп С.Тригубенко отметил, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания. По его словам, в последние месяцы, школьники травились некачественным питанием в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.

Политик предложил родительским комитетам на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения и пообещал поддерживать такие обращения от своего имени.

"Я понимаю, что у нас действует кабминовский мораторий на проверки, но бездействовать в условиях такой тревожной статистики случаев пищевой интоксикации - тоже не выход.

Готовлю депутатский запрос Владимира Лапе (главе Госпродпотребслужбы - ред.). Пусть или плановые свои мероприятия расширяют, или же инициируют изменения в постановление КМУ.

Также предлагаю родительским комитетам на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения. Готов поддержать такие обращения к контроллерам", - отметил С.Тригубенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$60.52
Bitcoin
$77,717.70
S&P 500
$5,018.63
Tesla
$231.67
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,092.15
Ethereum
$1,488.21