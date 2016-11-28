Контроль за поставщиками продуктов школьного питания осуществляется на очень низком уровне - эксперт

"В учебных заведениях есть питание за государственные средства, а есть, когда отдельно дети могут купить компот или булочки. В любом случае, речи об ответственности только поставщиков быть не может. Потому что перед нами несет ответственность тот, кто нам продал, - последний. То есть неважно, в школе это сами приготовили, или им это привезли - это не должно быть проблемами потребителей. А тот, кто нам последний продал, тот и должен отвечать за качество. В случае, если ребенок отравляется на территории школы, то с жалобой нужно обращаться к директору школы, пусть они сами проводят расследование и ищут виновных. Это не должно быть проблемой потребителей, кто является поставщиком сока или других продуктов. Потому что так вообще можно не найти виновных в конце концов", - сказал М.Несмиянов.

Кроме того, он отметил, за поставщиками продуктов школьного питания контроль осуществляется на очень низком уровне.

"Никто не обращает внимание на то, насколько при этом (закупки продуктов в школы через тендера - ред.) падает качество. Я могу привести пример, нам поступала инсайдерская информация из детских садов, что поставщики завозили неизвестно что. Если это, например, сыр то там была часть творожной массы, а половина - воды. Если медсестра в таких садах компетентная, то она возвращала товар. Но многие и принимали такую ​​продукцию. И бюджет платил таким поставщикам деньги. Вообще, качество - это очень болезненная тема", - отметил М.Несмиянов.

По его словам, к контролю за качеством детского питания должна быть привлечена третья сторона, которая могла бы контролировать и школы, и поставщиков.

"К контролю за качеством детского питания должна быть привлечена третья сторона. Например, в договорах на поставку должны быть указаны статьи о штрафных санкциях. Если, например, в школу или детский сад пришла продукция, не соответствующая санитарным нормам, или она не качественная, такие все моменты должны быть учтены. И такого поставщика нужно убрать с этого рынка, и бюджет тоже может получить какие-то средства. Тогда действительно была бы дисциплина. И поставщики, которые идут на тендера, думали не только о снижении цены, но и о качестве продукции поставляемой", - подчеркнул М.Несмиянов.

Как сообщал УНН, в КГГА заявили, что ответственность за качество продуктов в школах несут поставщики.

При этом, по словам Н.Проданчука, качество школьного питания на государственном уровне в Украине не контролируется.

Нардеп С.Тригубенко отметил, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания. По его словам, в последние месяцы, школьники травились некачественным питанием в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.

Политик предложил родительским комитетам на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения и пообещал поддерживать такие обращения от своего имени.

"Я понимаю, что у нас действует кабминовский мораторий на проверки, но бездействовать в условиях такой тревожной статистики случаев пищевой интоксикации - тоже не выход.

Готовлю депутатский запрос Владимира Лапе (главе Госпродпотребслужбы - ред.). Пусть или плановые свои мероприятия расширяют, или же инициируют изменения в постановление КМУ.

Также предлагаю родительским комитетам на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения. Готов поддержать такие обращения к контроллерам", - отметил С.Тригубенко.