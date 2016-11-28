Контроль за поставщиками продуктов школьного питания осуществляется на очень низком уровне - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сейчас ответственность за качество школьного питания возложена на самих поставщиков продуктов. Однако так не должно быть, потому что ответственность должен нести тот, кто продал ребенку некачественный товар, то есть школа и ее директор. Такое мнение в комментарии УНН высказал исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов.
"В учебных заведениях есть питание за государственные средства, а есть, когда отдельно дети могут купить компот или булочки. В любом случае, речи об ответственности только поставщиков быть не может. Потому что перед нами несет ответственность тот, кто нам продал, - последний. То есть неважно, в школе это сами приготовили, или им это привезли - это не должно быть проблемами потребителей. А тот, кто нам последний продал, тот и должен отвечать за качество. В случае, если ребенок отравляется на территории школы, то с жалобой нужно обращаться к директору школы, пусть они сами проводят расследование и ищут виновных. Это не должно быть проблемой потребителей, кто является поставщиком сока или других продуктов. Потому что так вообще можно не найти виновных в конце концов", - сказал М.Несмиянов.
Кроме того, он отметил, за поставщиками продуктов школьного питания контроль осуществляется на очень низком уровне.
"Никто не обращает внимание на то, насколько при этом (закупки продуктов в школы через тендера - ред.) падает качество. Я могу привести пример, нам поступала инсайдерская информация из детских садов, что поставщики завозили неизвестно что. Если это, например, сыр то там была часть творожной массы, а половина - воды. Если медсестра в таких садах компетентная, то она возвращала товар. Но многие и принимали такую продукцию. И бюджет платил таким поставщикам деньги. Вообще, качество - это очень болезненная тема", - отметил М.Несмиянов.
По его словам, к контролю за качеством детского питания должна быть привлечена третья сторона, которая могла бы контролировать и школы, и поставщиков.
"К контролю за качеством детского питания должна быть привлечена третья сторона. Например, в договорах на поставку должны быть указаны статьи о штрафных санкциях. Если, например, в школу или детский сад пришла продукция, не соответствующая санитарным нормам, или она не качественная, такие все моменты должны быть учтены. И такого поставщика нужно убрать с этого рынка, и бюджет тоже может получить какие-то средства. Тогда действительно была бы дисциплина. И поставщики, которые идут на тендера, думали не только о снижении цены, но и о качестве продукции поставляемой", - подчеркнул М.Несмиянов.
Как сообщал УНН, в КГГА заявили, что ответственность за качество продуктов в школах несут поставщики.
При этом, по словам Н.Проданчука, качество школьного питания на государственном уровне в Украине не контролируется.
Нардеп С.Тригубенко отметил, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания. По его словам, в последние месяцы, школьники травились некачественным питанием в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.
Политик предложил родительским комитетам на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения и пообещал поддерживать такие обращения от своего имени.
"Я понимаю, что у нас действует кабминовский мораторий на проверки, но бездействовать в условиях такой тревожной статистики случаев пищевой интоксикации - тоже не выход.
Готовлю депутатский запрос Владимира Лапе (главе Госпродпотребслужбы - ред.). Пусть или плановые свои мероприятия расширяют, или же инициируют изменения в постановление КМУ.
Также предлагаю родительским комитетам на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения. Готов поддержать такие обращения к контроллерам", - отметил С.Тригубенко.