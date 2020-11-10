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Контракт з РФ на 73 млрд грн, "злив" на тендерах і 10 тис. дол. зарплати: Енергоатом вирішив судитися з журналістами

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Державний оператор атомних електростанцій "Енергоатом" вирішив судитися з журналістами, які відстежують сумнівну діяльність держкомпанії, повідомляє УНН.

Зокрема Енергоатом вирішив судитися і з УНН, про що свідчать дані судового реєстру. Утім, станом на 10 листопада редакція так і не отримала офіційних повісток, а значить, належним чином не повідомлена про судовий процес і не може відповідати по суті висунутих претензій. Поки такі очікуються, нагадаємо, про що інформував УНН раніше:

  • Енергоатом планує укласти контракт на добудову Хмельницької АЕС з російською компанією Skoda JS, підконтрольної Газпрому. Бюджет проекту 73 млрд грн. Звідки взята така цифра - невідомо. Актуальних прорахунків немає, а сам проект не узгоджений з регулятором - Держінспекцією ядерного регулювання. "Зелене" світло проекту дав особисто Президент Володимир Зеленський.

  • При чинному менеджменті на чолі з Петром Котіним Енергоатом скотився у збиток 5,3 млрд грн у 2020 році проти прибутку минулого року. Серед причин: збільшення адміністративних витрат, виплата високих зарплат керівництву (в деяких випадках близько 10 тис. доларів) і продаж електроенергії за заниженою ціною, у тому числі бізнес-групі Ігоря Коломойського.
  • На тлі систематичних публічних скарг про обмеження у виробництві електроенергії, Енергоатом зірвав ремонтну кампанію і створив дефіцит атомної електроенергії в осінньо-зимовий період. До зими АЕС могли б наростити 4 млрд кВт-год випуску електроенергії, але не зроблять цього через втрачену можливість.
  • Енергоатом визнав порушення в тендерних процедурах. ЗМІ повідомляли, що тільки в одному тендері порушення Енергоатому могли досягати до 11 млн грн. А таких тендерів за рік десятки, якщо не сотні.
  • НАЗК виявило корупційні порушення в діях менеджменту Енергоатому.
  • Через несвоєчасні заходи керівництва Енергоатому під загрозою зриву опинилося продовження експлуатації енергоблоку Запорізької АЕС.
  • Енергоатом зірвав терміни завершення будівництва ядерного могильника в Чорнобилі. Щороку Україна платить Росії 200 млн доларів за вивезення відпрацьованого ядерного палива з АЕС.
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