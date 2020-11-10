Контракт з РФ на 73 млрд грн, "злив" на тендерах і 10 тис. дол. зарплати: Енергоатом вирішив судитися з журналістами

Зокрема Енергоатом вирішив судитися і з УНН, про що свідчать дані судового реєстру. Утім, станом на 10 листопада редакція так і не отримала офіційних повісток, а значить, належним чином не повідомлена про судовий процес і не може відповідати по суті висунутих претензій. Поки такі очікуються, нагадаємо, про що інформував УНН раніше:



Енергоатом планує укласти контракт на добудову Хмельницької АЕС з російською компанією Skoda JS, підконтрольної Газпрому. Бюджет проекту 73 млрд грн. Звідки взята така цифра - невідомо. Актуальних прорахунків немає, а сам проект не узгоджений з регулятором - Держінспекцією ядерного регулювання. "Зелене" світло проекту дав особисто Президент Володимир Зеленський.

