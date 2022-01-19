Контрабандою доставляли біженців до ЄС із Туреччини: поліція викрила міжнародну банду

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Двох братів, які є громадянами Іраку, звинувачуються в організації контрабандної мережі, в яку в основному входили люди, які втекли з Іраку та Сирії. Чоловіки були заарештовані неподалік Венеції перед світанком. Італійська фінансова поліція мирно увійшла до будинку, і вивела братів у наручниках.

Підозрювані, ідентифіковані як 38-річний Алаа Касім Рахіма та 30-річний Омар Касім Рахіма, звинувачуються в організації мережі, яка допомагала переправляти сирійців із Туреччини до ЄС, використовуючи мережу спільників у різних країнах.

Вважається, що вони є частиною ширшої мережі, що налічує до 80 членів, які нібито організували не менше 30 контрабандних операцій, у ході яких не менше 1100 осіб були доставлені на човнах з Туреччини на узбережжі Апулії, а потім до інших європейських країн.

Інший ватажок, теж іракець, звинувачується в тому, що допоміг контрабандистам уникнути виявлення в Італії та повернутися до Туреччини через Грецію.

Платежі здійснювалися через неофіційні системи грошових переказів, такі як "Хавалу", яка використовується в деяких країнах Африки, Азії та Близького Сходу як низькооплачуваними працівниками, так і злочинними угрупованнями для переказу коштів без документів або інших записів.

Влада оцінює незаконні доходи від контрабанди людей у ​​кілька сотень мільйонів євро.