Контрабандой доставляли беженцев в ЕС из Турции: полиция разоблачила международную банду
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Полиция Италии и Албании арестовала более 20 человек, обвиняемых в обналичивании нескольких сотен миллионов евро для незаконного ввоза сотен беженцев и мигрантов в Европейский Союз из Турции на арендованных яхтах и других прогулочных судах. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.
Детали
Двух братьев, которые являются гражданами Ирака, обвиняют в организации контрабандной сети, в которую в основном входили люди, которые бежали из Ирака и Сирии. Мужчины были арестованы недалеко от Венеции перед рассветом. Итальянская финансовая полиция мирно вошла в дом, и вывела братьев в наручниках.
Подозреваемые, идентифицированы как 38-летний Алаа Касим Рахима и 30-летний Омар Касим Рахима, обвиняются в организации сети, которая помогала переправлять сирийцев из Турции в ЕС, используя сеть сообщников в разных странах.
Считается, что они являются частью более широкой сети, которая насчитывает до 80 членов, которые якобы организовали не менее 30 контрабандных операций, в ходе которых не менее 1100 человек были доставлены на лодках из Турции на побережье Апулии, а затем в другие европейские страны.
Другой главарь, тоже выходец из Ирака, обвиняется в том, что помог контрабандистам избежать обнаружения в Италии и вернуться в Турцию через Грецию.
Платежи осуществлялись через неофициальные системы денежных переводов, такие как "Хавале", которая используется в некоторых странах Африки, Азии и Ближнего Востока как низкооплачиваемыми работниками, так и преступными группировками для перевода средств без документов или иных записей.
Власти оценивают незаконные доходы от контрабанды людей в несколько сотен миллионов евро.