Контрабандой доставляли беженцев в ЕС из Турции: полиция разоблачила международную банду

КИЕВ. 19 января. УНН. Полиция Италии и Албании арестовала более 20 человек, обвиняемых в обналичивании нескольких сотен миллионов евро для незаконного ввоза сотен беженцев и мигрантов в Европейский Союз из Турции на арендованных яхтах и других прогулочных судах. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.