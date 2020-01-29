Контрабандиста з Луганської області засуджено до 9 років за перевезення наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Контрабандиста з Луганської області засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі за перевезення наркотичних засобів в особливо великому розмірі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
Кремінський районний суд Луганської області визнав винним мешканця Попаснянського району у замаху на контрабанду наркотичних засобів (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України) та незаконному придбанні, зберіганні й перевезенні з метою збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).
Прокурором прокуратури Луганської області доведено, що зазначена особа у червні 2017 року на власному автомобілі намагалася незаконно перевезти через митний кордон України до Російської Федерації особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено – канабіс та смолу канабісу.
При проходженні контролю на митному посту "Куп’янськ" Харківської митниці ДФС контрабандиста було затримано. Під час огляду транспортного засобу у паливному баку та під пасажирським сидінням автомобіля у розфасованому вигляді виявлено понад 7 кілограмів канабісу, що відноситься до особливо великих розмірів та близько 35 грамів смоли канабісу. Водій ретельно намагався приховати наркозасоби від митників.
Вироком суду обвинуваченого засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Львівщині блокували контрабанду великої партії наркотиків з Європи.