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Контрабандиста из Луганской области приговорили к 9 годам за перевозку наркотиков

Киев • УНН

 • 13453 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Контрабандиста из Луганской области приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы за перевозку наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Луганской области.

Контрабандиста из Луганской области приговорили к 9 годам за перевозку наркотиков

Кормянский районный суд Луганской области признал виновным жителя Попаснянского района в покушении на контрабанду наркотических средств (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 УК Украины) и незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта наркотических средств (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Прокурором прокуратуры Луганской области доказано, что указанное лицо в июне 2017 года на собственном автомобиле пытался незаконно перевезти через таможенную границу Украины в Российскую Федерацию особо опасные наркотические средства, оборот которых запрещен - каннабис и смолу каннабиса.

При прохождении контроля на таможенном посту "Купянск" Харьковской таможни ДФС контрабандиста задержали. Во время осмотра транспортного средства в топливном баке и под пассажирским сиденьем автомобиля в расфасованном виде выявлено более 7 килограммов каннабиса, что относится к особо крупных размеров и около 35 граммов смолы каннабиса. Водитель тщательно пытался скрыть наркосредств от таможенников.

Приговором суда обвиняемого приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области блокировали контрабанду крупной партии наркотиков из Европы.

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