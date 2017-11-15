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Контактна група щодо Донбасу сьогодні засідатиме у Мінську

Контактна група щодо Донбасу сьогодні засідатиме у Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні 15 листопада відбудеться у Мінську засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, передає УНН.

Сьогодні має розпочатись засідання у Мінську Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 27 жовтня, Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочала засідання у Мінську.

27 жовтня у Мінську стартували переговори робочих підгруп у рамках ТКГ.

Минуле засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбулось у Мінську 18 жовтня. Українська сторона наголосила на порушенні бойовиками режиму тиші і мінських угод на Донбасі.

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