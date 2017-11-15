Контактна група щодо Донбасу сьогодні засідатиме у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні 15 листопада відбудеться у Мінську засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, передає УНН.
Сьогодні має розпочатись засідання у Мінську Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, 27 жовтня, Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочала засідання у Мінську.
27 жовтня у Мінську стартували переговори робочих підгруп у рамках ТКГ.
Минуле засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбулось у Мінську 18 жовтня. Українська сторона наголосила на порушенні бойовиками режиму тиші і мінських угод на Донбасі.