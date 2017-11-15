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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 13407 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 30275 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 41488 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 47520 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43951 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91039 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98983 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Контактная группа по Донбасса сегодня будет заседать в Минске

Контактная группа по Донбасса сегодня будет заседать в Минске

Киев  •  УНН

 • 11553 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня 15 ноября состоится в Минске заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает УНН.

Сегодня должно начаться заседание в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, 27 октября, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседания в Минске.

27 октября в Минске стартовали переговоры рабочих подгрупп в рамках ТКГ.

Прошлое заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоялось в Минске 18 октября. Украинская сторона отметила нарушении боевиками режима тишины и минских сделок на Донбассе.

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