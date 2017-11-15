Контактная группа по Донбасса сегодня будет заседать в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня 15 ноября состоится в Минске заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает УНН.
Сегодня должно начаться заседание в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Напомним, 27 октября, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседания в Минске.
27 октября в Минске стартовали переговоры рабочих подгрупп в рамках ТКГ.
Прошлое заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоялось в Минске 18 октября. Украинская сторона отметила нарушении боевиками режима тишины и минских сделок на Донбассе.