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Контакти "нормандської четвірки" будуть відновлені - Лавров

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що контакти “нормандської четвірки” на рівні помічників глав держав незабаром відновляться. Про це він сказав в інтерв’ю білоруському каналу “СТВ”, передає УНН з посиланням на ТАСС.

За словами Лаврова, комплекс заходів, узгоджений у Мінську в лютому 2015 року “був одноголосно схвалений РБ ООН і досі лишається абсолютно безальтернативним документом, який дозволяє врегулювати цю кризу”.

“Ми будемо продовжувати зусилля, в тому числі використовуючи Мінськ, який як і раніше надає свої можливості для переговорів контактної групи, і які незабаром відновляться по лінії помічників глав держав “нормандської четвірки”, — підкреслив додав.

Як повідомляв УНН, Петро Порошенко і Ангела Меркель обговорили графік контактів у нормандському форматі.

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