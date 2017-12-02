Контакти "нормандської четвірки" будуть відновлені - Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що контакти “нормандської четвірки” на рівні помічників глав держав незабаром відновляться. Про це він сказав в інтерв’ю білоруському каналу “СТВ”, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За словами Лаврова, комплекс заходів, узгоджений у Мінську в лютому 2015 року “був одноголосно схвалений РБ ООН і досі лишається абсолютно безальтернативним документом, який дозволяє врегулювати цю кризу”.
“Ми будемо продовжувати зусилля, в тому числі використовуючи Мінськ, який як і раніше надає свої можливості для переговорів контактної групи, і які незабаром відновляться по лінії помічників глав держав “нормандської четвірки”, — підкреслив додав.
Як повідомляв УНН, Петро Порошенко і Ангела Меркель обговорили графік контактів у нормандському форматі.