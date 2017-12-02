Контакты "нормандской четверки" будут восстановлены - Лавров

По словам Лаврова, комплекс мероприятий, согласованный в Минске в феврале 2015 года “был единогласно одобрен СБ ООН до сих пор остается абсолютно безальтернативным документом, который позволяет урегулировать этот кризис”.

“Мы будем продолжать усилия, в том числе используя Минск, который по-прежнему предоставляет свои возможности для переговоров контактной группы, и которые вскоре возобновятся по линии помощников глав государств “нормандской четверки”, — подчеркнул добавил.

Как сообщал УНН, Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили график контактов в нормандском формате.