Контакты "нормандской четверки" будут восстановлены - Лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что контакты “нормандской четверки” на уровне помощников глав государств в ближайшее время возобновятся. Об этом он сказал в интервью белорусскому каналу “СТВ”, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По словам Лаврова, комплекс мероприятий, согласованный в Минске в феврале 2015 года “был единогласно одобрен СБ ООН до сих пор остается абсолютно безальтернативным документом, который позволяет урегулировать этот кризис”.
“Мы будем продолжать усилия, в том числе используя Минск, который по-прежнему предоставляет свои возможности для переговоров контактной группы, и которые вскоре возобновятся по линии помощников глав государств “нормандской четверки”, — подчеркнул добавил.
Как сообщал УНН, Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили график контактов в нормандском формате.