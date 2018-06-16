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Консульство Росії в Одесі закидали "кривавими" м'ячами

Консульство Росії в Одесі закидали "кривавими" м'ячами

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 16 червня. УНН. Сьогодні активісти закидали генконсульство Росії в Одесі "кривавими" м'ячами. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Таким чином учасники акції висловили протест проти проведення ЧС-2018 у РФ.

Крім того, протестувальники висловили солідарність із засудженими в РФ українцями.

На завершення акції протестувальники вилили на 5 футбольних м’ячів червону рідину і перекинули їх на територію генконсульства.

Нагадаємо, у Нідерландах випустили марку, на якій людина футбольним м'ячем "стріляє" у літак у повітрі. Нижче підпис - "FIFA Worldcup Russia 2018". Це зображення створив український художник Андрій Єрмоленко. Він зробив серію з восьми плакатів про чемпіонат світу у Росії.

Зображення на марці пов'язують з катастрофою рейсу MH17 на Донбасі влітку 2014 року, у якій загинули 298 людей. Спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи MH17 визначила, що літак був збитий "Буком", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

Чемпіонат світу-2018 з футболу пройде в Росії в період з 14 червня по 15 липня.

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