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Конституція Пилипа Орлика на шведській вантажівці: Scania символічно "проїхалась" по українській автопромисловості

Київ • УНН

 • 60122 перегляди

Хто знищив українську автопромисловість і навіщо?

КИЇВ. 12 серпня. УНН. До 30-ї річниці Незалежності зі Швеції в Україну для експозиції тимчасово привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика. Визначний для нашої держави історичний документ переможно транспортувала новенька вантажівка Scania. Ця подія виглядає досить символічно на тлі знищеної за 30 років спільними зусиллями іноземних виробників-гігантів і української влади національної автомобільної промисловості.

Яким чином цілеспрямована робота серед політичних і дипломатичних кіл з захоплення українського ринку збуту іноземцями і відсутність державної стратегії розвитку вітчизняного виробника зробили незалежність України примарною, пише УНН.

Україна — не Чехія, а КрАЗ — не ŠKODA

Загальновідома історія успіху ŠKODA є гарним прикладом того, як за 30 років регіональний виробник автомобілів перетворився в гіганта світової автоіндустрії. З 1991 року чеський бренд авто став частиною Volkswagen Group, що наразі забезпечило присутність ŠKODA на понад 100 світових ринків. Вирішальну роль для чеського автопрому зіграли саме потужні інвестиції відомого концерну в автобудівництво, його розбудову й еволюцію. Сама ж ŠKODA має велике значення для економіки країни та складає 9% сукупного щорічного експорту Чехії, а також 5% ВВП. Цього вдалося досягти завдяки поміркованій політики держави та сприяння розвитку вітчизняного автомобільного виробництва. Volkswagen Group виступив в якості інвестора, а у виграші залишилась Чеська Республіка та її громадяни.

А ось другий представник Volkswagen Group — шведський виробник вантажівок Scania — обрав зовсім інший сценарій роботи в Україні, прикриваючись статусом “іноземного інвестора”. Зайшовши у 1993 році в Україну, шведський виробник за допомогою залучення існуючих українських дилерських і сервісних центрів з їхньою клієнтською базою та напрацюваннями отримав готовий ринок для збуту дорогих і тоді ще маловідомих вантажівок. На плечах регіональної дилерської мережі українських підприємців тримались продажі та ремонт вантажівок Scania до створення власного дистриб’юторського осередку в нашій країні.
А вже з часом Scania Україна у боротьбі за регіональні ринки збуту витіснив незалежних дилерів в Одесі та Львові, які припинили діяльність, а київський (“Проскан”) і сарненський (“Сарни Скан, а тепер “Журавлина”) дилери, хоч фактично й припинили діяльність, але продовжують відстоювати свої права в судових спорах із представництвом шведського гіганта. 

До чого тут Конституція Пилипа Орлика

Проїзд хромованої шведської вантажівки Scania, яка транспортує цінний український документ для виставки в Києві з самого Шведського Королівства — дуже символічна подія. Це своєрідний вирок 30 рокам незалежності України з майже знищеною автомобільною промисловістю, тотальним занепадом машинобудівництва, відсутністю державної політики з підтримки цих галузей і всеохопним політичним лобі інтересів іноземного бізнесу. Часто — коштом знищенного національного виробника чи підприємця.

Чинна влада є лише наслідком політичного курсу не одного десятиліття на викорінення українського виробництва, у якому, логічно, найбільше були зацікавлені саме так звані іноземні інвестори.

Серед правонаступників такої політики можна сміливо назвати “слугу народу” — голову Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галину Янченко. Попри низку скандалів, у яких фігурувала Scania в Україні, нардепка разом з партійними колегами публічно підтримує шведського виробника як “іноземного інвестора”. Навіть у ході судового процесу, під час якого український бізнес намагався відстояти свої права, Янченко критикувала національну судову систему за рішення не на користь шведського гіганта. 

"Слуга народу" Галина Янченко

Тоді ж Scania ще й влаштувала безкоштовний тест-драйв, екскурсію і “обід в колі друзів однодумців” народним депутатам від “Слуги народу”, попіарившись підтримкою та сприянням з боку владної монобільшості.

Висновок тут можна зробити один: монобільшість навіть не намагається нічого робити для того, щоб українська автопромисловість запрацювала, отримала захист і інвестиції, а вітчизняні КрАЗи мали шанс колись з’явились на ринку Європи та конкурувати з тою ж Scania. Натомість “слуги народу” конвертують отримані від українців голоси в те, щоб остаточно перетворити Україну в ринок збуту для іноземних компаній, повністю залежний від дистриб’юторів.

Замість того, щоб завантажити українську автопромисловість держзамовленнями в рамках проекту Президента України Зеленського “Велике будівництво”, влада дає змогу заробити тим, чиї інтереси лобіює. Так, генеральний директор “Scania Україна” Хокан Йюде раніше розповів у своєму інтерв’ю, що попри економічну коронакризу у 2020 році їм вдалося за рахунок “Великого будівництва” навіть збільшити у нас свою “частку ринку до 27,4% серед європейських виробників (у 2019 році — 23,8%)”. 

Шведське посольство на службі інтересів власного виробника

Серед головних лобістів на політичному рівні інтересів Scania виступає також посол Швеції Тобіас Тіберг, який з початку діяльності в Україні у 2019 році активно бере участь у спільних публічних заходах з представниками Офісу Президента та Першою леді Оленою Зеленською. Варто віддати йому належне, а українському дипломатичному корпусу повчитись відстоювати діяльність національного виробника за межами України з таким запалом. Так, Тобіас Тіберг неодноразово в пресі озвучував позицію Scania, наголошуючи, що подальші шведські інвестиції можуть опинитись під питанням через судові конфлікти шведського виробника з колишніми українськими дилерами, які намагались хоч таким чином захистити свої права.

Тобіас Тіберг і Олена Зеленська, газета "Стожари" 

Експерти навіть не виключають, що шведський посол цілком мав можливість кулуарно просити сприяння у вищих владних кабінетах для розв’язання судових конфліктів на користь Scania. 

У підсумку зрозуміло, що знищення української автопромисловості — це багаторічна робота влади не на український народ, а на такого іноземного виробника, як Scania. Саме це й перетворило Україну в ринок збуту для іноземних виробників, повністю залежний від закордонних дистриб’юторів.

Тому напередодні головного державного свята — Дня Незалежності — ситуація залишається невтішною для майбутнього: українці так і не змогли збудувати своєї вантажівки. Натомість наші земляки у великій кількості вправно збирають автівки на конвеєрах ŠKODA у Чехії, створюючи національний експортний продукт чужої країни через те, що у своїй такої можливості влада їм не надала.

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