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Коноплянку включили до символічної збірної туру німецької Бундесліги

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Український вінгер гельзенкірхенського “Шальке” Євген Коноплянка потрапив в команду 30-го туру німецької Бундесліги, повідомляє УНН з посиланням на Bild.

У 30-му турі чемпіонату Німеччини 28-річний колишній футболіст “Севільї” та “Дніпра” забив ювілейний м’яч у ворота принципового суперника — дортмундської “Борусії” (2:0). Такий внесок до командної перемоги оцінило видання Bild і внесло Коноплянку до топ-11 гравців туру.

Примітно, що автор другого забитого голу у ворота “джмелів” Налдо, також потрапив до символічної команди туру.
Варто зазначити, що в цьому сезоні 28-річний українець провів 25 матчів у складі “Шальке”, в яких забив п’ять голів і зробив чотири гольові передачі.

Нагадаємо, що останнім часом Коноплянка значно втратив у трансферній вартості.

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