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Коноплянка дав прогноз на виступ "Шахтаря" в Лізі Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка поділився думками з приводу можливостей клубу в нинішньому розіграші Ліги Європи УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт "гірників".

Колишній гравець "Севільї" та "Шальке" бачить український гранд у фіналі ЛЄ.

"Я бачу нас в фіналі Ліги Європи. Дай Бог, ми незабаром продовжимо і дійдемо до фіналу. У нас така мета. А там вже, якщо в фіналі, потрібно і Кубок брати", - підкреслив український вінгер.

Відзначимо, нинішньої кампанії Коноплянка відіграв за "помаранчево-чорних" 22 матчі – 4 голи і асист.

Нагадаємо, що "Шахтар" в 1/8 фіналу в гостях обіграв "Вольфсбург".

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