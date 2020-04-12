Коноплянка дав прогноз на виступ "Шахтаря" в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка поділився думками з приводу можливостей клубу в нинішньому розіграші Ліги Європи УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт "гірників".
Колишній гравець "Севільї" та "Шальке" бачить український гранд у фіналі ЛЄ.
"Я бачу нас в фіналі Ліги Європи. Дай Бог, ми незабаром продовжимо і дійдемо до фіналу. У нас така мета. А там вже, якщо в фіналі, потрібно і Кубок брати", - підкреслив український вінгер.
Відзначимо, нинішньої кампанії Коноплянка відіграв за "помаранчево-чорних" 22 матчі – 4 голи і асист.
Нагадаємо, що "Шахтар" в 1/8 фіналу в гостях обіграв "Вольфсбург".