Коноплянка дал прогноз на выступление "Шахтера" в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился мыслями по поводу возможностей клуба в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт "горняков".
Бывший игрок "Севильи" и "Шальке" видит украинский гранд в финале ЛЕ.
"Я вижу нас в финале Лиги Европы. Дай Бог, мы скоро продолжим и дойдем до финала. У нас такая цель. А там уже, если в финале, нужно и Кубок брать", - подчеркнул украинский вингер.
Отметим, в нынешней кампании Коноплянка сыграл за "оранжево-черных" 22 матча - 4 гола и ассист.
Напомним, что "Шахтер" в 1/8 финала в гостях обыграл "Вольфсбург".