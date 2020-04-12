Коноплянка дал прогноз на выступление "Шахтера" в Лиге Европы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 3663 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 21274 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 40193 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 43884 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 62630 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 69770 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100657 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105208 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130464 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130165 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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4 марта, 18:57 • 105020 просмотра
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Коноплянка дал прогноз на выступление "Шахтера" в Лиге Европы

Коноплянка дал прогноз на выступление "Шахтера" в Лиге Европы

Киев  •  УНН

 • 13822 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился мыслями по поводу возможностей клуба в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

Бывший игрок "Севильи" и "Шальке" видит украинский гранд в финале ЛЕ.

"Я вижу нас в финале Лиги Европы. Дай Бог, мы скоро продолжим и дойдем до финала. У нас такая цель. А там уже, если в финале, нужно и Кубок брать", - подчеркнул украинский вингер.

Отметим, в нынешней кампании Коноплянка сыграл за "оранжево-черных" 22 матча - 4 гола и ассист.

Напомним, что "Шахтер" в 1/8 финала в гостях обыграл "Вольфсбург".

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